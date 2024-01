"J’ai le seum" : en échec à la "Star Academy", Axel ne digère par sa nouvelle nomination

Déjà nommé à plusieurs reprises, Axel jouera encore sa place lors du prime de la "Star Academy" samedi soir sur TF1. Le jeune candidat avait pourtant tout donné lors de son évaluation, avec une impro de danse pour le moins bondissante. En pleine doute, il s'est longuement confié auprès de Lénie, la "meilleure élève" de la promo.

La tension est encore montée d’un cran cette semaine au Château. À l’issue des évaluations mardi, les professeurs ont choisi d’immuniser Lénie et Julien, les deux meilleurs du lot, contraignant Pierre, Héléna, Djebril et Axel à défendre leur place lors du prochain prime samedi soir. Le plus déçu des quatre, c’est clairement Axel, persuadé d’avoir donné le meilleur de lui-même en reprenant le puissant "Je t’aime" de Lara Fabian avec conviction. Puis en livrant une impro de danse bondissante sur le "Watermelon Sugar" de Harry Styles.

Au lendemain des nominations, c’est auprès de Lénie, consciente de son malaise, que le jeune homme a confié son spleen. "J’ai le seum", résume-t-il dans la vidéo que vous pouvez découvrir ci-dessus. "Si ça avait servi à quelque chose que je me démène à fond, j'aurais été content", ajoute-t-il. "Mais là, je me sens juste ridicule en voyant les images. Tout ça pour rien, ça me saoule."

À l’école, j’avais l’habitude d’être dans les meilleurs même si ça peut paraître un peu prétentieux Axel

Face aux caméras de l’émission, Axel affiche une résignation inquiétante à quelques heures du prime. "Je ne sais plus quoi faire. J’ai envie d’aller au bout du truc. Mais je n’y arrive pas", constate-t-il. "À l’école, j’avais l’habitude d’être dans les meilleurs, même si ça peut paraître un peu prétentieux", précise ce brillant étudiant en biochimie, qui a également fréquenté les bancs d'une école de comédie musicale. "Là je bosse plus que jamais j’ai bossé dans ma vie. Et ça ne paye pas."

Axel est d’autant plus inquiet que samedi soir, il va interpréter "Ti Amo" en duo avec le crooner italien Umbert Tozzi. Un titre qu’il avoue avoir choisi à contrecœur. "J'ai pas ma voix, je me démène, je fais tout ce que je peux pour essayer de ne pas tomber dans la facilité et voilà, c'est compliqué", explique-t-il à Lénie. "Ne perds pas confiance en toi. T'as tout, je te jure, t'as tout", lui murmure alors sa jeune camarade.

S’il devait partir samedi soir, Axel aura marqué la saison grâce à plusieurs performances remarquables. La toute première sur "Le Monde est Stone" de Starmania. Son duo avec Candice sur "L’Effet de masse", la chanson de Maëlle sur le harcèlement scolaire. Ou encore celui qu’il a partagé avec Lucie Bernardoni sur "Et maintenant" de Gilbert Bécaud en hommage à Grégory Lemarchal. Le jeune homme a également ému les téléspectateurs en évoquant son homosexualité auprès de Michael Goldman, avant des retrouvailles touchantes avec son père lors du prime de Noël.