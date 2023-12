Jade et Joy Hallyday s'exprimeront pour la première fois à la télévision dimanche dans "Sept à Huit"

Les filles adoptives de Johnny et Læticia Hallyday ont répondu aux questions d’Audrey Crespo-Mara pour le portrait de la semaine de "Sept à Huit". Un entretien réalisé chez elles à Los Angeles, avant l’ouverture de l’expo consacrée à leur père à Paris. Elles aborderont notamment la guerre autour de l’héritage du taulier mais aussi le harcèlement dont elles sont victimes sur les réseaux sociaux.

Ce sera leur toute première interview télévisée. À l’occasion de la grande expo consacrée à leur père qui débarque à Paris le 22 décembre, Jade et Joy Hallyday ont accepté de répondre aux questions d'Audrey Crespo-Mara pour "Sept à Huit", ce dimanche à partir de 19h10 sur TF1.

Cet entretien événement a été réalisé chez elles, à Los Angeles. "Elles racontent quel père était Johnny. Comment, après sa mort, elles ont vécu la guerre autour de l’héritage qui, pendant deux ans, a opposé leur mère et leur demi-frère et demi-sœur, David et Laura", indique la chaîne.

Jade, 19 ans, et Joy, 15 ans, aborderont également "les commentaires violents et racistes dont elles font l’objet sur les réseaux sociaux". Mais aussi leur retour au Vietnam, il y a cinq ans avec leur mère Laetitia, un séjour émouvant au cours duquel elles ont pu visiter les orphelinats où elles ont passé les premiers mois de leur vie.