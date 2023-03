VIDÉO - "Je n’ai pas retrouvé le goût et l’odorat" : Dave fait le bilan de sa grave chute dans "50' Inside"

Le chanteur sourit et pourtant, il revient de loin. Son accident aurait pu lui être fatal. L'interprète des célèbres tubes "Vanina" et "Du côté de chez Swann" se confie sur ce moment douloureux. "Je parle beaucoup, je cours beaucoup, j’ai donc dû faire un mauvais pas et je suis tombé en arrière. Je suis tombé de trois mètres de haut sur la tête. C’est une ambulance qui est venue qui m'a emmené à l'hôpital, mais moi, je ne me souviens de rien", raconte-t-il dans le reportage diffusé ce samedi*, dont nous vous proposons un extrait vidéo en tête de cet article.

"J’ai eu vraiment beaucoup de chance. Moi, j'ai juste fait quatre jours de coma et un mois d’hôpital, mais ça aurait pu être vraiment pire", insiste-t-il. Bien que remis sur pied, le chanteur a malgré tout gardé une séquelle, et pas des moindres. "Je n’ai pas retrouvé le goût et l’odorat depuis cette chute", confie-t-il. Une perte d'autant plus importante pour Dave qui adore faire la cuisine. "Un de mes passe-temps favori, c'est manger. Et quand t'as plus le goût et l'odorat, c’est vraiment triste. Donc, quand on fait des dîners avec des amis, c'est pour la convivialité. Avant, c'était surtout pour la bouffe... Mais j’ai bon espoir que ça va revenir", ajoute-t-il, éternel optimiste.