"Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité" : qui est Amri Madani, le "Zizou de la boxe" ?

Amri Madani, 43 ans, est l'un des 22 aventuriers sur la ligne de départ de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité". Ancien champion de boxe française reconverti comme éducateur, il rejoint la longue liste des sportifs candidats à l'émission de TF1. Depuis le premier épisode, son âme de leader impressionne même si l'arrivée de l'expert en survie William vient lui faire de la concurrence.

C’est l’un des aventuriers les plus en vue depuis le début de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité". Leader naturel de l’équipe jaune, Amri Madani, 43 ans, raconte dans son portrait qu’on l’a surnommé "le Zizou de la boxe". En raison de ses qualités techniques au-dessus de la moyenne, tout autant que ses origines algériennes. Mais aussi grâce à un CV spectaculaire puisqu’il a été champion de France de 2004 à 2007, champion d'Europe en 2004 et 2006 et champion du monde en 2005 et 2007.

Depuis la fin de sa carrière professionnelle, ce papa de deux jeunes enfants de 3 et 7 ans a fondé l'Apollo Sporting Club de Val d’Europe, une salle de sport en Seine-et-Marne où il transmet son expérience du ring. "C’est un éducateur, quelqu’un qui forme des jeunes et c’est un côté qui nous a plu", nous confiait Denis Brogniart lors de la présentation de la saison.

Participer à Koh-Lanta ? Un vieux rêve qu’il atteint enfin, après plusieurs tentatives. "J’ai candidaté pour la première fois en 2016 avec l’envie de partir dans un endroit coupé du monde", confie-t-il au site ActuParis. "En tant que sportif, j’étais attiré par l’idée du dépassement de soi, l’envie de se fixer des objectifs élevés et de savoir jusqu’où je pourrais aller."

Ce n’est pas la première fois qu’un sportif professionnel participe au jeu d’aventure de TF1. L’an dernier, la footballeuse Julie Debever s’est hissée jusqu’à l’épreuve d’orientation, éliminée juste avant les mythiques poteaux. On se rappelle également des handballeuses Samira Aït-Brahim et Hadja Cissé, des judokas Laurent Émilien et Romain Palazzetti ou encore de la combattante de MMA Lucie Bertaud.

Des tensions avec William ? Il dément !

Durant l’épisode 1, Amri a fait preuve de ses qualités de leader sur l’épreuve de confort, remportée par les jaunes, avant de nouer une alliance avec Alexis, Sébastien et Aurélien. Suite à leur défaite lors de l’épreuve d’immunité, c’était l’un des premiers à se méfier de Steve, le "stratège" dont le coup de bluff manqué a entraîné l’élimination à l’issue du conseil.

Si l’épisode 2 n’a pas rebattu les cartes, il a bousculé ce leader naturel. Après avoir de nouveau remporté l’épreuve de confort, les jaunes ont eu la lourde responsabilité de choisir un nouveau membre parmi les deux "nouveaux" débarqués aux Philippines à la surprise générale. Amri préférait recruter Léa, la jeune championne de sauvetage ? La majorité a opté pour William, l’expert en survie.

Sur le camp, on sent Amri méfiant vis-à-vis du doyen de 62 ans. Voire un brin jaloux lorsque ce dernier se lance dans la confection d’un harpon qui impressionne ses coéquipiers. "Un harpon, qu'est-ce qu'on s'en fout sérieux ?", lâche-t-il aux garçons. Face aux caméras, il se montre encore plus clair : "On a pris William car on voulait qu'il nous apporte sur le camp, surtout au niveau de la nourriture. On attend un retour sur investissement".

Critiqué sur les réseaux sociaux suite à la diffusion de l’épisode, Amri a vite effectué une mise au point. "Je n’ai jamais manqué de respect à William, cela va à l’encontre de mes valeurs et de mon éducation", a-t-il expliqué sur son compte Instagram." C’est une personne que j’apprécie énormément et il le sait". Confirmation mardi soir lors de l’épisode 3 ?

