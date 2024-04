Papaye, koala et chant traditionnel… Ce qu’il faut retenir de l’épisode 7 de "Koh-Lanta"

TF1 diffusait l'épisode 7 de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d'Immunité" mardi soir. Après Sarah la semaine dernière, un nouvel aventurier a été éliminé aux portes de la réunification. Retrouvez cet épisode et les meilleurs moments de la soirée dès maintenant en streaming sur TF1+.

C’est dans l’adversité que se révèlent les vrais amis, disait Cicéron. Après avoir montré la sortie à Sarah la semaine dernière, les jaunes n’étaient plus que six à l’aube de l’épisode 7 de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité", diffusé mardi soir sur TF1 et disponible dès maintenant en streaming sur TF1+. Soit trois aventuriers de moins que les rouges, en position de force à l’approche de la réunification. Et pourtant !

Sur le camp, le départ de la comptable corse semble avoir resserré les liens entre les Kadasi et autour de Amri, leur leader naturel. "On le surnomme Rafiki, le vieux sage du Roi Lion", avoue Océane. "Il nous rassure, il a toujours le bon conseil". L’ancien champion de boxe française savoure la confiance de ses camarades, même s’il préfère assurer ses arrières en se mettant en quête d’un collier d’immunité.

J’ai du mal à trouver une cuillère dans la cuisine, mais je suis capable de trouver un collier d’immunité dans la jungle ! Amri

Et ça tombe bien puisqu’il en trouve un après plusieurs recherches infructueuses. "Je pense à ma femme", avoue-t-il. "Même si parfois j’ai du mal à trouver une cuillère dans la cuisine, je suis capable de trouver un collier d’immunité dans la jungle !". Cette découverte lui permet de protéger l’aventurier de son choix ? Il s’en servira au besoin pour sauver Aurélien ou Sébastien, ses camarades dans l’aventure.

Chez les rouges, la victoire n’a pas mis fin aux stratégies et aux messes basses, bien au contraire. Anticipant la réunification, Maxime se confie à Jean et lui avoue qu’il serait prêt à se rallier aux jaunes, quitte à faire exploser le "bloc de quatre" composé de David, Mégane, Ricky et Cécile.

Le discret charpentier écoute l’ingénieur avancer ses pions sans broncher… Avant d’aller tout raconter au reste de l’équipe. "Tu te fous de ma gueule ?!?", réagit David, le sanguin boucher. "Moi je le sais que c’est un player solo", rétorque Meïssa. "Il s’est tiré une balle dans le pied", juge pour sa part pour Mégane.

Avant une grande explication inévitable, les deux équipes se retrouvent pour l’épreuve de confort. L’objectif ? Tenir le plus longtemps possible attachés à une corde avec les mains, les jambes et les pieds. Les rouges en supériorité numérique, Denis Brogniart procède à un tirage au sort qui exclut Julie, Maxime et David.

Je lui ai mis les quatre points sur les i direct Meïssa à propos de Maxime

Cécile est la première à tomber chez les rouges, Pauline la première chez les jaunes. Après vingt minutes, Océane et Jean abandonnent, suivis par Amri. Très vite, deux candidats se détachent du lot. "Tu serais pas croisé koala ?", demande Sébastien à Ricky. "N’hésite pas à lâcher pour voir", lui rétorque l’intéressé.

Quand Léa, Mégane et Aurélien chutent à leur tour après une heure d’épreuve, les deux hommes se livrent un duel sans merci. Pour se donner du courage, Sébastien se met à fredonner un chant traditionnel de la vallée d’Ossau où il a grandi. C’est Ricky qui cède le premier, offrant la victoire au charpentier ivre de joie. "On voulait un gros confort, ça fait plaisir", avoue-t-il à Denis avant de se remettre à chanter, cette fois à pleins poumons.

Après ce triomphe bien mérité, Sébastien embarque ses copains Aurélien et Amri pour une escapade chez un agriculteur local pendant que Pauline, Océane et Léa reprennent la direction du camp. Ils leur rapporteront un festin 100% bio à base de calamansi, de fruits du jacquier, de racines de manioc, de papayes et de bananes.

Chez les rouges, toutes les discussions tournent autour de Maxime après les révélations de Jean. L’ingénieur s’en aperçoit et tente de s’expliquer avec ses équipiers. Meïssa, fâché, lui fait comprendre qu’il n’apprécie pas son double. "Je lui ai mis les quatre points sur les i direct", raconte l’agent de recouvrement aux caméras de l’émission. "Il n’est vraiment pas fute-fute", balance Mégane la vendeuse d'autos.

Une petite phrase qui agace

Maxime ne va rien faire pour arranger son cas. "À chaque fois que je tire une boule noire, on perd", explique-t-il à Denis Brogniart alors qu’un nouveau tirage vient de le priver de l’épreuve d’immunité après celle de confort. Les statistiques lui donnent raison. Mais la petite phrase a le don d’agacer un peu plus ses camarades.

Pour l’emporter, chaque équipe doit désigner un ouvreur, attaché à une corde reliée à une charge de 50 kilos que ses camarades doivent aller chercher par 2,5 mètres de fond. Ce sera Julie pour les rouges, Léa pour les jaunes. Chacune devra ensuite empiler 5 boules en équilibre pendant que ses équipiers soulèvent la charge à bout de bras.

Minés par les tensions, les rouges manquent de coordination. David se met même à hurler sur Julie tandis que chez les jaunes, Léa progresse lentement mais surement. Après avoir renversé tout son édifice au dernier moment, la RH repart de zéro sans broncher et permet à son équipe de renouer avec la victoire tandis que Pauline s'empare discrètement d'un collier, dissimulé sur le site de l'épreuve.

En se rendant au conseil, Maxime ne se fait guère d’illusion. Devant Denis Brogniart, Jean explique avoir "prêché le faux pour obtenir le vrai" de la part de l’ingénieur qui tente de justifier ses stratégies comme il peut. "Moi je suis toujours franc, toi tu parles par-derrière", lui reproche David. "Ne joue pas à Calimero !".

Sans surprise, Maxime est éliminé avec cinq voix contre deux à Léa et une à David, de toute façon protégé par le collier d'immunité de Cécile. Après avoir brillé sur plusieurs épreuves, confectionnant notamment le radeau le plus rapide de l'histoire de "Koh-Lanta", il quitte les Philippines aux portes de la réunification.

