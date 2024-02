VIDÉO - Les Enfoirés dévoilent les premières images du spectacle dans le clip de "Jusqu’au dernier"

Enregistrée à Bordeaux, l’édition 2024 des Enfoirés sera diffusée sur TF1 à 21h10 vendredi 1ᵉʳ mars et en streaming sur TF1+. La troupe d’artistes réunie depuis 35 ans au profit des Restos du cœur y interprète l’hymne concocté par Ycare et Patrick Bruel. Une chanson rappelant l’importance des dons, alors que l’association fondée par Coluche connaît une crise sans précédent.

Jamais ils n’ont été autant sollicités. Et jamais ils n’ont été aussi près de ne plus pouvoir assurer leur mission d’entraide. La mise en garde s’affiche dès les premières secondes du clip du nouvel hymne des Enfoirés, qui derrière la joie des retrouvailles sur scène, prévient que Les Restos du cœur sont "le seul resto qui risque de fermer malgré 30 millions de repas en plus". En grandes difficultés face à l’inflation et à la baisse des dons, l’association montée par Coluche a été contrainte de revoir ses barèmes d’admission pour continuer à aider ses bénéficiaires.

C’est tout le sens de la chanson des Enfoirés, "Jusqu’au dernier". Né en une nuit après une collaboration entre Ycare et Patrick Bruel, le titre promet de ne pas baisser les bras. Composée cette année de 47 artistes mais privée de Mimie Mathy, la troupe qui fête ses 35 ans a mis en boîte son spectacle en janvier à l’Arkéa Arena de Bordeaux. Une édition 2024 dont les coulisses se dévoilent dans le clip, auquel participe notamment Matt Pokora et Lara Fabian, qui font leur retour après plusieurs années d’absence, mais aussi les petits nouveaux, Gaëtan Roussel et Claudie Tagbo. Les amateurs de rugby reconnaîtront aussi le joueur de XV de France Antoine Dupont.

L’intégralité de la billetterie est reversée aux Restos du cœur à qui la série de concerts annuels a rapporté plus de 11,3 millions d’euros sur l’exercice 2021-2022. Un chiffre ne change pas d’une année sur l’autre. Chaque CD ou DVD vendu à l’issue de la diffusion du spectacle sur TF1 permet de financer 17 repas pour les plus démunis.