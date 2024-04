"Je suis devenu le pestiféré !" : découvrez qui a été éliminé de l’épisode 7 de "Koh-Lanta"

Après le départ de Sarah chez les jaunes, l’épisode 7 a été fatal à un candidat de l’équipe rouge. Un départ cruel puisqu’il intervient à la veille de la réunification entre les deux camps. Retrouvez cet épisode de "Koh-Lanta" et tous les meilleurs moments de la saison sur TF1+.

Il est tombé de haut. Brillant mais discret, Maxime pensait atteindre la réunification sans encombre. Hélas ! En avouant à Jean qu’il serait prêt à s’allier aux jaunes le jour venu, l’ingénieur en électricité s’est grillé auprès des rouges. Si bien qu’après deux défaites consécutives, sa tribu a fait de lui le bouc émissaire idéal à l’issue de l’épisode 7 de "Koh-Lanta : Les Chasseurs d’Immunité". Déçu mais lucide, il revient sur son aventure pour TF1info.

L’élimination vous pendait au nez à la fin de l'épisode. Étiez-vous résigné en arrivant au conseil ?

C’était fini en arrivant au conseil et même avant ! Au départ, je pensais qu’en cas de défaite à l’épreuve d’immunité, il y avait de fortes chances que ce soit Léa qui sorte. Parce que c’était mon alliée et qu’elle était la cible de pas mal de garçons. J’ai donc essayé de mettre en branle des stratégies pour la protéger et qu’on puisse continuer à avancer ensemble, avec d’autres aventuriers que j’aimais bien. Quitte à s’allier aux jaunes lors de la réunification. Malheureusement, je me suis confié au mauvais, à savoir Jean.

C’est le moment de l’aventure qui a tout changé pour vous ?

Oui parce qu’une fois qu’il a commencé à répéter mes intentions aux autres, la machine était déclenchée. Les gens m’ont accusé d’avoir promis des choses contradictoires et de ne plus être une personne de confiance. Je suis devenu le pestiféré ! Le seul espoir pour moi, c’était de trouver l’un de ces précieux colliers. Ou bien gagner l’épreuve d’immunité. Or non seulement je ne trouve pas de trouvé de collier. Mais en plus, je tire la boule noire et à ce moment-là, je sais pertinemment que c’est mort.

Peut-on parler de trahison de sa part de Jean ? Ou d’abord d’une erreur de jugement de votre part ?

La faute, clairement, c'est moi. Sans doute qu’il n’était pas prêt à entendre même si à la réunification, tout le monde sait que les jaunes et les rouges se mélangent. Après, il ne m’a pas identifié comme son allié. Jean va vous dire que je suis quelqu’un d’extraordinaire, de plein de choses. C’était très agréable de passer du temps avec lui à chercher du bois pour le feu, pour faire la cabane, etc. Malheureusement, il avait peut-être plus d’affinités avec les autres et qu’il a sauté sur l’occasion pour faire un coup. C’est con parce qu’il avait fait la même chose avec moi, je ne serais pas aller le répéter. J’aurais peut-être essayé de le raisonner. Mais je n’aurais pas fait ça… Donc oui, il m’a trahi car à ce moment précis, je n’avais pas fait d’alliance avec les jaunes. Juste émis l’hypothèse de se rallier à certains d’entre eux pour "péter" un groupe de quatre qui faisait la loi sur notre camp. Je voulais me sauver moi et le sauver lui… Hélas il ne l’a pas compris.

Vous imaginez un "Koh-Lanta" où tout le monde dit à tout le monde contre qui il va voter ? Maxime

Sur le moment, on vous sent mal à l’aise lorsque tout le monde se retourne contre vous. C'en est presque gênant…

De façon générale, je ne suis pas à l’aise avec les conflits. Lorsqu’il y avait des tensions au sein de la tribu rouge des Matukad, j’étais toujours en retrait. Ces discussions où on est supposé tout se dire en face, alors que cette émission, c’est un jeu de dupes, je ne comprends pas bien. Vous imaginez un "Koh-Lanta" où tout le monde dit à tout le monde contre qui il va voter ? En réalité, il faut être plus malin, il faut faire des stratégies en douce. C’est la base. Et lorsque Jean avoue qu’il m’a trahi, je ne peux dire que "chapeau" !

Julie a cette punchline savoureuse : "David a été plus malin même si Maxime était plus intelligent". Qu’en pensez-vous ?

C’est tout Julie. Je trouve qu’elle cerne bien les gens. J’avoue que j’avais envie d’éliminer David mais qu’il a été plus malin en faisant des alliances avec plus de gens que moi.

Le plus frustrant, c’est de partir juste avant la réunification ?

Oui c’est clair parce qu’à partir de la réunification, "Koh-Lanta" devient une aventure individuelle et ça rebat les cartes. Après il existe d’autres frustrations lorsqu’on fait cette émission. Mais me concernant, oui c’est la plus grande.

Avec le recul, vous retenez le positif ou les regrets de cette aventure ?

Non, je suis content de ce que j’ai fait, bien sûr. J’ai été remarquable sur tout un tas de points, j’ai fait plein de choses pour ma tribu…

Il y a ces fameux radeaux, les plus rapides de l’histoire de "Koh-Lanta" !

Vous rendez compte que Denis Brogniart a parlé "d’embarcation Maximiennne" ? C’est la classe !

La production va peut-être vous engager comme consultant !

Non, mais ce que j’imagine à l’avenir, c’est que d’autres radeaux seront de conception Maximienne, avec un seul bambou et d’autres emmanchés dedans. C’est une petite fierté.

