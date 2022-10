VIDÉO - Nathalie Marquay ouvre les portes de sa nouvelle maison à "50' Inside"

"Naturellement, il est toujours présent partout. Il y a des empreintes de Jean-Pierre partout. C'était super important pour moi", confie Nathalie Marquay. "Je n'ai pas encore fini, j'ai plein de cartons en bas avec des choses à lui et plein de souvenirs que je vais mettre aussi dans cette chambre", poursuit la comédienne qui peut compter sur le soutien de ses enfants qui viennent régulièrement la voir, même si Tom, 18 ans, vit désormais à Lille.

Lou, 19 ans, est restée quant à elle vivre à Paris. "Si j'ai un coup de mou et qu'elle voit que je ne suis pas bien, elle arrive. Elle saute dans le train et a bien besoin de sa maman et fait un gros câlin", admet en souriant Nathalie Marquay.

