VIDÉO - "Ouah" : Philippe Lacheau redécouvre ses sketchs d’ado dans "50' Inside"

Son humour a conquis les spectateurs. Alors que son nouveau film Alibi.com 2 cartonne, avec près de 174.000 spectateurs pour son premier jour d’exploitation, l'acteur et réalisateur revient ce samedi sur son incroyable parcours face à Nikos Aliagas, dans 50'Inside sur TF1*.

"J'ai l'impression d'être monté dans un TGV pour de vrai, raconte le chef de file de la bande à Fifi, devenu en un temps record le nouveau roi du box office. C'est-à-dire que le temps, j'ai l'impression, s'accélère. Et quand je regarde derrière, j'ai l'impression qu'il m'est arrivé de tellement de choses incroyables dont je rêvais. Mais je pensais que ça n'arriverait jamais", poursuit l'artiste de 42 ans, qui a réalisé six films et joué dans dix-huit long-métrages en dix ans à peine.