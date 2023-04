"Koh-Lanta, le feu sacré" : voici nos 5 chouchous depuis le début de l’aventure

Ils étaient 20 sur la ligne de départ. Et après l’élimination du roublard Rudy lors de l’épisode 7 diffusé jeudi soir, ils ne sont plus que 12 à prétendre à la victoire dans "Koh-Lanta : le feu sacré". Mardi prochain, l’aventure va entrer dans une phase nouvelle avec la fin des équipes jaune et rouge et la réunification tant attendue. Difficile à ce stade dire dire qui remportera la victoire finale aux Philippines. Mais voici les cinq aventuriers qui nous ont le plus étonné depuis le premier jour…