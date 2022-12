VIDÉO - Jean-Marc Généreux reçoit "50' Inside" dans sa maison au Québec

Le public français l'a découvert en 2011 dans "Danse avec les stars". Figure incontournable de l'émission, Jean-Marc Généreux a créé la surprise en annonçant son départ en 2020. S'il avait envie de se consacrer à d'autres projets, il a surtout pris cette décision pour être au plus près de sa famille et de sa fille Francesca.

Toujours de bonne humeur malgré les épreuves de la vie, l'exubérant Québécois puise sa force auprès de sa femme France, qui fut longtemps sa partenaire de danse, et de leurs enfants : leur fils Jean-Francis et leur fille Francesca. Âgée de 23 ans, la jeune femme est atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique rare qui affecte toutes les fonctions motrices et se manifeste par une déficience physique et mentale très profonde.