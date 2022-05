VIDÉO - Parti vivre au Cameroun, Yannick Noah raconte son quotidien de chef de village dans "Sept à Huit"

Né en France, Yannick Noah a grandi au Cameroun. Il était encore enfant lorsqu'il a quitté le pays, à 12 ans, pour retourner dans l'Hexagone et suivre un programme de sport-étude. Une cinquantaine d'année plus tard, après une carrière de tennisman et de chanteur bien rempli, il a fait le chemin inverse. L'année passée, il a ainsi retrouvé son village d'Etoudi, désormais devenu un quartier de la capitale Yaoundé.