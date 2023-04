VIDÉO - "Sois moins turbulent" : le message d’Alain-Fabien Delon à l’enfant qu’il était dans "50’Inside"

Avec ses aînés Anthony et Anouchka, Alain-Fabien Delon se sont retrouvés ensemble autour de leur père. "C’est le plus important, surtout quand on sait que ça va très vite (…). J’ai eu pas mal de problèmes avec mon père ou avec ma maman surtout, plus jeune", rappelle-t-il, évoquant ce contact totalement rompu. Une fois remis de son AVC, Alain Delon s’est affiché bras dessus bras dessus sur le compte Instagram de son benjamin. "On s’est assis sur un canapé, j’ai pris une photo avec lui et après, je me suis quand même dit que ça faisait dix ans que je ne m’étais pas assis à côté de lui sur un canapé", se souvient le jeune homme.