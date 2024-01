VIDÉO – "Star Academy" : après le choc de l’élimination, Lénie surprend ses amis en demi-finale

Trop bouleversée, la benjamine de la promotion 2023 n’avait pas pu dire au revoir aux téléspectateurs la semaine dernière. Elle est revenue ce samedi 20 janvier pour faire ses adieux à l’émission en chanson. "Ça me tenait particulièrement à cœur de revenir avec le sourire, parce que c’est ce que je suis", a-t-elle déclaré.

Elle est venue chanter qu’elle "ne les oublie pas". La réciproque est vraie. Ni le public ni les camarades n’ont oublié Lénie, l’une des élèves les plus prometteuses de la "Star Academy" 2023, qu’elle a quittée prématurément la semaine dernière lors du quart de finale. Sous le choc, la benjamine de la promotion n’était pas réapparue sur le plateau comme c’est la tradition pour les candidats éliminés.

Dehors, c’est très très beau Lénie

La jeune femme de 18 ans avait rassuré sur ses réseaux sociaux et à la télévision. Elle est revenue conquérante lors de la demi-finale opposant Axel à Julien ce samedi 20 janvier. C’est évidemment en chanson qu’elle a fait ses adieux à la "Star Academy", reprenant "Je ne vous oublie pas" de Céline Dion.

Un retour qui a surpris les Académiciens encore en lice, trop heureux de retrouver leur amie. "Je me sens très bien. C’est très émouvant. Ça me tenait particulièrement à cœur de revenir avec le sourire, parce que c’est ce que je suis, une jeune femme pleine de vie et de joie. Ça a été dur pour moi samedi soir", a réagi Lénie après sa prestation.

"Je voulais remercier tous ces profs magnifiques, les personnes qui travaillent dans l’ombre, Nikos", a-t-elle poursuivi avec une pensée forcément particulière pour sa promotion qu’elle souhaitait "rassurer". "Dehors, c’est très très beau", sourit-elle. Loin d’être terminée, leur aventure se poursuivra dès le mois de mars lors d’une tournée qui ne cesse de grandir.