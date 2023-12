VIDÉO - "C’est stylé ça !" : les élèves de la "Star Academy" surpris par les invités de leur boum du Nouvel An

Ils sont encore sept mais seuls six rentreront au Château pour fêter le passage à 2024, ce samedi 30 décembre. Les Académiciens ont découvert les noms des artistes qui viendront chanter avec eux pour ce dernier prime de l’année calendaire. Des chanteurs pas nécessairement de leur génération, qu’ils sont visiblement ravis de rencontrer.

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas tout à fait à la "Star Academy". Après avoir fêté Noël avec certains candidats emblématiques de l’émission, les élèves de la promotion 2023 s’apprêtent à anticiper les célébrations du Nouvel An en compagnie de noms cultes de la chanson francophone, ce samedi 30 décembre. L’un d’eux partagera un duo avec l’icône des années 80 Jeanne Mas, qui fera découvrir aux plus jeunes spectateurs son tube "En rouge et noir". Une chanson "coup de cœur" pour Hélèna qui "croise les doigts" pour l’interpréter. On se souvient encore de la reprise pleine de douceur faite par Margau dans "The Voice" il y a trois ans.

Un peu de Goldman, de la fête et de l'électro à la française

Années 80 toujours avec l’un des morceaux les plus célèbres de Jean-Jacques Goldman. Ce n’est pas le père du directeur Michael Goldman mais Michael Jones, co-auteur et interprète de la chanson, qui sera à la "Star Academy" samedi. Une annonce accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les sept élèves encore en lice. "Ça, c’est stylé ça !", résume Julien. Sera-t-il choisi pour ce duo ou pour celui avec La petite culotte sur "La Goffa Lolita" ? "Malgré de ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas si simple", dit Pierre de cet hymne à la fête, aux sonorités corses "pas faciles à atteindre". Lui espère bien pouvoir au moins échanger avec Offenbach, le groupe électro français.

"C’est deux mecs qui ont l’air super sympas, j’ai vraiment envie de les rencontrer. En plus, c’est des Français qui ont réussi à s’exporter. C’est pas tous les jours, c’est intéressant de discuter avec eux et pourquoi pas chanter à leurs côtés. J’ai hâte", sourit Pierre. Un ultime duo associera un élève à la Canadienne Isabelle Boulay, qui viendra interpréter "Parle-moi". Deux Académiciens reprendront ensemble "Tu m’oublieras" de Larusso. Mais pas de quoi oublier que deux d’entre eux, contre trois habituellement, seront sur le banc des nommés cette semaine.