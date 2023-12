VIDÉO - "Arrête de..." : recadré par sa tante à la "Star Academy", Axel compte bien appliquer ce conseil

Parmi les meilleurs élèves de la promotion 2023, Axel connaît ces dernières semaines un parcours plus compliqué. Sauvé par ses camarades il y a quinze jours, il aurait pu être à nouveau soumis aux votes du public la semaine passée si les nominations n’avaient pas été annulées. Venue fêter Noël au Château avec lui ce lundi 25 décembre, sa tante Lydie a apporté dans sa hotte des mots forts pour le remotiver.

La minute quotidienne de téléphone n’aurait pas suffi. Axel a profité de la venue de sa tante Lydie et de sa sœur Emma au Château, le jour de Noël, pour longuement échanger avec elles à propos de son aventure à la "Star Academy". Le jeune chanteur le reconnaît aisément, son parcours a commencé très fort avant de connaître plusieurs baisses de régime successives. Nommé une première fois au début du mois de décembre à la surprise générale, le bon élève de la promotion 2023 a été sauvé par ses camarades puis qualifié pour la tournée grâce aux votes du public.

Lors du prime spécial Noël, Axel a retrouvé de sa superbe avec une interprétation puissante de "Et maintenant" de Gilbert Bécaud, en duo avec la répétitrice Lucie Bernardoni. Une prestation qui a "chamboulé" sa tante Lydie. "Je n’ai jamais autant pleuré de ma vie", glisse-t-elle, demandant à son neveu de "se servir de cette émotion" à l’avenir pour sortir de sa zone de confort. "Lâche-toi un peu !", insiste-t-elle tout en lui rappelant une règle essentielle. "Ne te repose pas sur tes acquis !", lance-t-elle alors qu’il a décroché la deuxième meilleure note lors de la précédente émission, comptant pour moitié pour les évaluations de la semaine.

Il faut que tu prennes en compte les critiques des profs. Lydie, la tante d'Axel

"Il faut que tu prennes en compte les critiques des profs. Ton plus gros problème, qu’on a vu même dans la vie de tous les jours, c’est que tu as du mal à te remettre en question pour la simple et bonne raison que tu réussis tout ce que tu fais", souligne-t-elle. "Si les profs te disent que 'ça ou ça, ce n’est pas bien', il faut que tu arrêtes de rejeter la faute sur quelqu’un d’autre. La faute vient de toi parce que tu ne fais pas ce qu’on te demande", insiste-t-elle. "Arrête de te mettre trop la pression", acquiesce Emma, la sœur d’Axel, notant que sa quête de la perfection sera forcément vaine.

Un message bien reçu par Axel qui, après une visite pleine de sens de son père en direct sur le plateau, va s’attacher à mettre en application les conseils de ses proches. "Je me dis que je suis là pour apprendre et du coup, il faut que j’arrive un peu à me débloquer et surtout à lâcher prise sur plein de choses (…). Je ne sais pas comment tout faire et c’est ok. Mais je vais apprendre à faire le plus possible", promet-il. Sa tante, elle, lui demande uniquement de "faire du mieux qu’il peut". Car "c’est déjà bien d’essayer". Et si c’était le discours d’encouragement dont le jeune homme avait besoin pour refaire la course en tête ?