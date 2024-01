En larmes après son élimination de la "Star Academy", Lénie rassure : "L’émotion m’a submergée"

Favorite de bon nombre des internautes, Lénie a quitté la Star Academy aux portes des demi-finales samedi 13 janvier. Un départ choc pour la benjamine de la promotion, qui n’est pas réapparue en plateau comme c’est la tradition. C’est sur Instagram, où sa popularité a explosé durant le week-end, que la jeune chanteuse de 18 ans a donné de ses nouvelles.

Son visage stoïque au moment de l’annonce a fait le tour des réseaux tout le week-end. S’ils étaient nombreux à avoir vu en elle la future gagnante de la "Star Academy" cette année, les votes des téléspectateurs lui ont préféré Héléna, Julien et Axel, Pierre ayant été immunisé avant l'émission. Éliminée en quarts de finale ce samedi 13 janvier, Lénie n’a pas eu la force de revenir sur le plateau pour livrer ses premières impressions. En larmes, la chanteuse de 18 ans n’a pu qu’aller à la rencontre de ses amis à qui elle a demandé de "tout donner". Une séquence sur laquelle elle s’est expliquée dès le lendemain.

L’artiste qui sommeille en moi depuis toujours ne fait qu’éclore ! Lénie

"Comme vous avez pu le voir, l’émotion m’a submergée hier soir", note ce dimanche la benjamine de la promotion 2023 en s’adressant à ses abonnés qu’elle surnomme "ses boulettes". "Mais j’aimerais vous remercier pour tout l’amour et le soutien que j’ai reçus tout au long de l’aventure et encore maintenant. J’ai réalisé un rêve de petite fille dans cette aventure qui aujourd’hui prend fin", souligne la jeune femme de 18 ans qui partage quelques-uns de ses plus beaux souvenirs dans l’émission musicale de TF1. Des clichés sur lesquels elle pose avec l’ensemble de ses camarades, avec leur marraine Vitaa mais aussi avec Christophe Maé qui l’avait invitée à chanter sur scène lors de son concert à Bercy.

À l’issue de son élimination, Nikos Aliagas avait trouvé les mots pour expliquer ce que venait de vivre Lénie. "La pression qu’on crée autour de ces gamins qui font cette promo est considérable, parce qu’on leur demande de faire le spectacle (…). Ce sont de bons petits gars, je pense à eux très fort", a-t-il déclaré. "Je voudrais tous qu’on envoie des bonnes ondes à cette jeune femme de 18 ans qui, il y a quelques mois, regardait l’émission à la télévision, et de la comprendre", a-t-il poursuivi.

C’est sans aucun doute à lui aussi que s’adressent les remerciements de Lénie. "Merci à la Star Academy de m’avoir fait vivre cette expérience qui a changé ma vie et qui je suis", écrit-elle, laissant entendre qu’on la reverra vite. "L’artiste qui sommeille en moi depuis toujours ne fait qu’éclore !", insiste-t-elle. Le rendez-vous est déjà pris par les 348.000 personnes qui la suivent désormais sur Instagram. Un nombre qui a grandi de manière exponentielle depuis son départ du Château.