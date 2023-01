VIDÉO - Star Academy : Anisha, Enola, Léa et Louis donnent de leurs nouvelles dans "50' Inside"

Une chose n'a pas changé : elle est toujours aussi proche de Louis, 20 ans, le benjamin du programme qui a, lui aussi, signé un contrat avec Sony. "J'ai envie de raconter mon histoire. Je viens de province et mon enfance n'a pas été forcément facile. La 'Star Academy' m'a un peu sauvé, m'a un peu aidé à me construire, à grandir et à m'assumer plus que jamais", assure le jeune homme.

Louis n'est pas le seul dont la vie est en plein tournant. Son amie Léa, la diva de l'aventure, vient également d'annoncer une grande nouvelle. Il y a quinze jours, la parisienne de 24 ans a signé avec l'agence artistique qui s'occupe de Slimane, Vitaa ou encore Amel Bent. Si ses projets sont encore secrets, Léa risque bien de nous surprendre dans les mois à venir...

* À partir de 17h50 sur TF1