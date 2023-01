Retour de Zazie, arrivée de Bigflo et Oli, "super block" : tout ce qui vous attend dans la nouvelle saison de "The Voice"

Les fans de "The Voice" auront droit à de nombreuses nouveautés, à commencer par le jury composé d'Amel Bent, Zazie, Vianney, Bigflo et Oli. "C'était dur de refuser", admettent les petits nouveaux qui se partageront un double fauteuil composé d'un seul buzzer. Une première en France. "Comme je suis le grand frère, j'ai la priorité pour buzzer ! D'ailleurs, je l'ai fait une ou deux fois sans l'accord d'Oli", s'amuse Bigflo qui se dit "choqué" par le niveau des talents qui ont beaucoup chanté en français.

"Ça chante bien en France, vocalement, c'est même indécent parfois", admet Amel Bent dont ce sera la quatrième saison. "Moi, je me suis rapidement senti à la maison", lance Vianney qui rempile pour une troisième saison. Quant à Zazie, elle retrouve le fauteuil rouge pour la sixième fois. "On rigole bien, ça chambre avec bienveillance, surtout avec Bigflo et Oli. On n'est pas de la même génération, alors forcément quand ils me parlent de Twitch, moi, je crois qu'ils me parlent du Twist", sourit la chanteuse.