VIDÉO - "The Voice" : cette étonnante reprise de "Bande organisée" agite déjà les réseaux sociaux

Un talent de la saison 13 a surpris les coachs en revisitant l’un des tubes de rap les plus célèbres de ces dernières années. La séquence a été vue plus de 4 millions de fois en moins de 24 heures sur TikTok par des internautes pour la plupart conquis. L’intégralité de la prestation sera prochainement diffusée sur TF1.

Pour se faire remarquer, certains osent l’originalité. Vernis rouge a déjà marqué la saison 13 de "The Voice" de son empreinte avant même la diffusion de son audition à l’aveugle sur TF1. Celle qui partage régulièrement des covers de morceaux rap sur Instagram a fait le choix de reprendre un titre qu’on n’aurait jamais pensé entendre dans l’émission. Car c'est avec une version bien différente de "Bande organisée" que la jeune femme se présente face aux coachs.

Dès les premières notes, la surprise est totale dans les fauteuils rouges. "Non !", lâche un Bigflo stupéfait avant de chanter à son tour les paroles de ce titre triplement disque de diamant qui rassemble les Marseillais SCH, Kofs, Jul, Naps, Soso Maness, Elams, Solda et Houari. Un choix qui a aussi désarçonné les réseaux sociaux où un premier extrait de la prestation était largement partagé. En moins de 24 heures, la vidéo a été visionnée plus de 4 millions de fois sur TikTok, plus de 1,2 million sur Instagram. "Restez branchés", prévient la principale intéressée sur son propre compte.

Alors, l’audace de Vernis rouge aura-t-elle su convaincre les fauteuils de se retourner pour lui permettre de continuer l’aventure ? L’intégralité de son audition à l’aveugle sera à découvrir prochainement sur TF1 et en streaming sur TF1+. Les plus impatients peuvent déjà la retrouver sur la page YouTube officielle de "The Voice".