VIDÉO - En sauvant Julia, Camille Lellouche forme la première battle de "The Voice Comeback"

Si la Marseillaise n’a pas réussi à convaincre les coachs de "The Voice" ce samedi 17 février, sa prestation a séduit Camille Lellouche qui est à la tête de sa propre compétition. Julia fera face à Eleen, sauvée samedi dernier par la chanteuse, dans "The Voice Comeback". Leur affrontement musical est à découvrir exclusivement sur TF1+.

Sa persévérance a fini par payer. Julia fait partie des nombreux talents qui, année après année, ne lâchent rien pour avoir une chance de se produire devant les fauteuils rouges. "J’ai essayé 'The Voice Kids', j’ai tenté pas mal de fois 'The Voice' adultes. Ça fait tellement de temps que j’attends ce moment que je vais y aller à fond", assure la Marseillaise de 20 ans qui a enfin accédé aux auditions à l’aveugle du concours de chant de TF1 ce samedi 17 février. Avec pour ambition finale de pouvoir quitter son emploi dans la station-service où elle travaille avec son père pour se lancer dans la musique.

Julia se présente avec "Belle" de Lisa Pariente face aux coachs à qui elle veut "transmettre les émotions de cette chanson". Sauf que ni Zazie, ni Bigflo et Oli, ni Mika, ni Vianney ne se retournent. Ce dernier note "un sérieux potentiel" qui demande à être encore affiné. "Tu as vraiment un coffre, seulement à des moments, on se dit que c’est un petit peu vert, que ça manque un peu de muscle (…). Sur le plan technique, il y a des mini-lacunes", souligne-t-il. Mais l’important n’est pas là pour lui, plutôt dans le fait que la jeune femme ait osé "se jeter à l’eau". "Rappelle-toi les 50.000 qui se sont inscrits, tu es dans les 100 derniers. C’est déjà énorme !", insiste-t-il.

Etienne Jeanneret / Bureau233

La jeune femme n’a même pas le temps d’embrasser Mika, fan de ses faux airs de Nana Mouskouri, que Camille Lellouche la surprend sur le plateau. "Ça va, je suis là maintenant !", lui glisse l’ancienne participante de "The Voice" désormais à la tête de sa propre compétition parallèle. La chanteuse permettra à l’un des talents repêchés par ses soins d’accéder directement à la demi-finale en direct. Comme Vianney, elle a entendu "des petites notes bleues, un peu fragiles de temps en temps".

"Je pense qu’il y avait beaucoup de trac et qu’avec un peu de travail ,ça va être encore mieux", assure Camille Lellouche à Julia pour qui la prochaine étape se joue désormais sur TF1+. Dans le deuxième épisode de "The Voice Comeback", elle défendra sa place dans l’aventure lors d’une battle face à Eleen, sauvée la semaine dernière après une reprise de Beyoncé qui a "transpercé le cœur" de leur nouvelle coach.