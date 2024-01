VIDÉO – "The Voice" : la première voix dévoilée donne le ton d’une 13ᵉ saison "fantastique"

Le concours de chant de TF1 fait monter la tension avant son retour le 10 février avec un talent pas comme les autres. Oléma surprend les coachs, que retrouve cette année Mika, avec une étonnante reprise de "Mad World". Une prestation qui a fait l’unanimité dans les fauteuils rouges, et chez vous ?

D’elle, vous ne saurez pas grand-chose pour l'instant. Si ce n’est que son timbre pas comme les autres risque bien de marquer la 13e saison de "The Voice", qui s’ouvre samedi 10 février sur TF1 et TF1+. Oléma n’a pas mis longtemps à séduire les quatre coachs avec sa reprise de "Mad World". En plus de voir tous les fauteuils se retourner, la jeune femme décroche un "fantastic !" de Mika qui rejoint cette année ses camarades Zazie, Vianney puis Bigflo et Oli.

Partagée sur les réseaux sociaux de l’émission, la prestation d’Oléma est déjà largement commentée. "Ça fait quelques temps que je fais de la musique et il y a plein de gens qui depuis des années font des incantations pour que je participe à cette émission. Vous avez réussi, accrochez vos ceintures. Ça promet d’être épique", prévient l’artiste d’origine camerounaise dans sa story Instagram. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir davantage sa voix, son premier album "Marlène" est déjà disponible.

Participer à "The Voice", c’est l’assurance pour la jeune femme de s’offrir un joli coup de projecteur. Oléma fait partie des 105 talents de 16 à 72 ans qui ont été retenus parmi un record de 58.000 candidatures. La production parle d’un "très bon cru", Mika assure lui que "l’énergie est différente". "C’est plus amusant et plus compétitif mais sans malice", résume celui qui a déjà remporté deux fois le concours de chant de TF1 avec ses talents. Saura-t-il découvrir le futur Kendji Girac, vainqueur à avoir vendu le plus d’albums parmi toutes les édtitions dans le monde ?