VIDÉO – "The Voice 2024" : la tempête Mika fête son retour dans la première bande-annonce

Après une pause de cinq ans, la poésie de Mika s’apprête à souffler à nouveau sur le programme musical de TF1. Une image dont s’amuse la production pour sa première bande-annonce, dévoilée à l’approche du lancement de la 13e saison.

Son fauteuil rouge n’attendait que lui. Avant de partir en tournée chanter son dernier album, Mika compte bien dénicher la perle rare dans la prochaine saison de "The Voice", diffusée prochainement sur TF1 et TF1+. Pour sa première année, il était le seul à avoir eu le nez creux en se retournant sur Kendji Girac, devenu depuis l’un des piliers de la chanson française actuelle. Si le chanteur anglo-libanais retrouvera sa camarade des saisons 4 à 7 Zazie, il découvrira en tant que coachs Vianney ainsi que les frères toulousains Bigflo et Oli.

Le quatuor déjà présent l’an dernier se retrouve dans la première bande-annonce, dévoilée par TF1 jeudi 11 janvier. "On est quasi au complet", lance Zazie avant de compter et de voir qu’il manque bien quelqu’un. Surgit alors un Mika jouant au piano avec tellement d’entrain qu’il souffle littéralement ses futurs collègues. On ne peut s'empêcher d'y voir un clin d’œil à la tornade que peut constituer l’interprète de "Relax, Take It Easy", toujours prêt à livrer les métaphores les plus folles lors de ses échanges avec les talents.

Coach des saisons 3 à 8, Mika n’a jamais vraiment quitté la famille "The Voice". Il était revenu pour la saison "All Stars" en 2021 avant de venir chanter lors de la finale en 2022 puis de tenir le rôle de "super coach" lors super cross battles, l’an dernier. Son vote avait permis à Aurélien Vivos, le futur gagnant dans l’équipe de Zazie, d’accéder aux émissions en direct.

Cette 13e saison sera marquée par une compétition parallèle sur TF1+, "The Voice, Comeback", présentée par Camille Lellouche. La chanteuse, elle-même ancienne participante de l’émission, enverra directement en demi-finale l’un des huit talents qu’elle aura au préalable sélectionnés parmi les éliminés.