"The Voice 2024" : Manuela sort de sa "cambrousse" et bouleverse tous les coachs

La saison 13 de "The Voice" débute ce samedi 10 février à partir de 21h10 sur TF1. Après l’audition à l’aveugle d’Oléma, la chaîne vient de dévoiler celle de la jeune Manuela. Une reprise impressionnante d’un classique de Jacques Brel, à découvrir dès maintenant sur TF1+.

Attention phénomène. Alors que la nouvelle saison de "The Voice" débutera samedi prochain sur TF1 et en streaming sur TF1+, la chaîne vient de dévoiler l’audition à l’aveugle d’une jeune candidate absolument sensationnelle. Dans son magnéto de présentation, Manuela explique avoir longtemps vécu sa passion pour la musique dans le secret de sa chambre d’ado.

Après s’être inscrite à la chorale du collège, elle suit des cours de chant qui l’ont "ouverte au monde". Au risque de s’exposer aux préjugés de certains. "Les gens ne m’ont pas toujours encouragé", avoue-t-elle. "Ils m’ont dit que pour être chanteuse il faut avoir un beau corps, il faut être jolie, il faut bien s’habiller. Faut avoir du style. Ben moi tant pis. Je sors de ma cambrousse, mais pourquoi pas moi ?".

J’avais besoin de mettre des mots sur mes maux Manuela

Sur la scène de "The Voice", Manuela vient chanter "Quand on n'a que l’amour", le classique intemporel de Jacques Brel. Et il ne lui suffit que de quelques mots pour faire se retourner Vianney, Mika et le duo BigFlo et Oli les uns après les autres, impressionnés par la justesse de son interprétation. Joueuse, Zazie les rejoint lorsque la candidate décroche une note puissante qui donne le frisson.

En larmes à la fin de sa performance, la jeune fille reçoit un gros câlin des cinq coachs venus la rejoindre derrière son micro. "J’avais besoin de mettre des mots sur mes maux", explique-t-elle ensuite lorsque Oli lui demande pourquoi elle aime chanter. Quelle équipe va-t-elle rejoindre ?

La semaine dernière, c’est la prestation d’Oléma qui avait été dévoilée, une reprise de la chanson "Mad World" de Tears For Fears qui a également séduit tous les coachs d’une nouvelle saison qui s’annonce très prometteuse. Retrouvez ces deux premières auditions dès maintenant sur TF1+.