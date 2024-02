VIDÉO - "Qu’est-ce que tu fais là ?" : ingénieure navale, Adnaé a fait perdre le nord aux coachs de "The Voice"

Installée au Mozambique où elle travaille, Adnaé a sauté dans un avion pour passer son audition à l’aveugle diffusée ce samedi. Un moment particulier pour celle qui "toute petite rêvait de chanter toute la journée sur scène". "Tu nous as mis une claque à tous", résume Bigflo au terme d’une prestation bouleversante à revoir sur TF1+.

Elle vit entre deux pays. Entre deux passions aussi. Adnaé a fait le voyage depuis le Mozambique pour participer à "The Voice" et pourquoi pas, changer de cap. La jeune femme ne donnera pas son âge, simplement qu’elle a "la petite trentaine". Mais elle ne cachera rien du dilemme qui l’habite, partagée entre son métier d’ingénieur naval qu’elle adore mais qui "n'était pas le rêve d’une vie", et la musique qui la fait vibrer. "Quand j’étais toute petite, je rêvais de chanter toute la journée sur une scène", se souvient-elle.

Je trouve ça encore plus beau qu’il faille te convaincre. Les plus grands artistes pour moi sont ceux qui ne sont pas sûrs d’être forts Bigflo à Adnaé

Un doux souhait qui ne l’a jamais quittée et a fini par l’amener ce samedi 24 février sur TF1 jusqu’au plateau de "The Voice" qui "a le pouvoir de changer la vie d’un musicien". Elle confesse que l’émission est "arrivée de manière un peu impromptue". Mais tant pis, pour elle c’est maintenant ou jamais. C’est avec "Voilà" de Barbara Pravi qu’elle se lance, fébrile. Un choix presque évident tant cette chanson, deuxième à l’Eurovision, narre le parcours d’une jeune artiste qui ne demande qu’à être entendue. Zazie est la première à se retourner, avant même le refrain. Ses camarades attendront un peu, l’ultime seconde pour Mika, Bigflo et Oli. Vianney a entendu un peu de sa protégée de Mentissa chez cette chanteuse "au grain de voix sublime", "déjà très armée techniquement".

Philippe Leroux / Bureau233

Mika se montre plus perplexe par la situation personnelle de la native des Yvelines. "Tu un bon métier, tu as le privilège de pouvoir vivre dans deux pays différents, de voyager. Tu es très stable, il me semble. Qu’est-ce que tu fais là ?", lui lance-t-il. Adnaé rit et reconnaît que c’est "une très bonne question". "J’ai la stabilité dans ma vie mais ça remplacera jamais la musique", insite-t-il. "Par amour, on peut faire beaucoup de choses", réplique-t-elle quand il lui demande si elle est prête à abandonner son quotidien pour la musique. "Ça, c’est la bonne réponse", sourit-il.

Mais ce sont les mots de Bigflo et Oli qui achèveront de la convaincre. "Tu as le talent, tu as ce truc. Je trouve ça encore plus beau qu’il faille te convaincre. Les plus grands artistes pour moi sont ceux qui ne sont pas sûrs d’être forts (…). Tu as tout déchiré, tu nous as mis une claque à tous", lui dit l’aîné des frères toulousains. Adané s’était "promis d’aller vers le premier coach qui se retournait". Sa cousine et sa sœur pensaient qu’elle hésiterait entre Vianney et Mika. Mais c’est finalement vers le duo de rappeurs qu’elle se dirige. Une association qui risque bien de nous surprendre.