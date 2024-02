VIDÉO - "The Voice" : repêchée par Camille Lellouche, Karine la vendeuse de charcuterie peut continuer à rêver

Originaire des Pyrénées-Orientales, la quadragénaire aux cheveux courts a fait une infidélité aux marchés pour se rendre sur le plateau de "The Voice" ce samedi 24 février. Si les coachs ne se sont pas retournés malgré son "interprétation puissante", Camille Lellouche l’a sélectionnée pour sa compétition parallèle sur TF1+, "The Voice, Comeback". "Je sais que ça va être fou", assure la coach surprise, qui n’a pas pu laisser passer cette perle rare.

Elle est tellement unique qu’il "a mis 12 ans à rencontrer quelqu’un comme elle". Des mots d’autant plus forts qu’ils sont prononcés par Bruno Berberes, le directeur de casting de "The Voice" qui, chaque saison, déniche des voix particulières. Celle de Karine, 48 ans, transpire la malice. Vendeuse de viande et de charcuterie sur les marchés des Pyrénées-Orientales, elle a choisi de "faire un clin d’œil" à son quotidien en reprenant en musique un adage bien connu. À savoir que "tout est bon dans le cochon".

C’est la première fois qu’on peut sincèrement dire bravo même quand personne ne s’est retourné. Mika

L'artiste Juliette en a fait une chanson, avec laquelle Karine s’est amusée face aux coachs. Si tous se sont délectés de cette savoureuse prestation, aucun n’a appuyé sur son buzzer. Même Mika, qui dès les premières notes se rappelle au bon souvenir de Frédéric Longbois, sans aucun doute le talent le plus fantasque de l’émission qui s’était hissé jusqu’en demi-finale lors de la saison 7 pour mieux revenir lors de "The Voice All Stars". "C’est la première fois qu’on peut sincèrement dire bravo même quand personne ne s’est retourné", résume simplement le chanteur. Sans savoir qu’en coulisses, sa collègue Camille Lellouche ne tient pas en place.

"Elle est perchée, je l’adore ! J’ai envie d’y aller mais je ne sais pas", s’interroge-t-elle. C’est à la sortie du plateau que la coach surprise, après avoir longuement hésité, finit par la rejoindre pour lui notifier que son aventure n’est pas encore terminée. "Pardon mais j’ai craqué, je viens vous sauver, lui explique-t-elle. Vous êtes une très très grande interprète. Je sais que ça va être fou". Repêchée, la vendeuse de charcuterie participera à la deuxième battle de "The Voice, Comeback", émission parallèle sur TF1+ qui enverra un talent évincé directement en demi-finale. De quoi permettre à la quadragénaire aux cheveux courts de continuer à rêver.