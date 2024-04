VIDÉO - "The Voice" : Alphonse, "l'ovni" de l'équipe de Zazie, qualifié pour les Super Cross Battles

Ce samedi soir, TF1 diffusait la première soirée des Cross Battles de "The Voice". Alphonse, le sosie vocal de Jacques Brel, a tiré une fois de plus son épingle du jeu. Toutes les prestations de la saison sont à retrouver sur TF1+.

On dit que le talent n'attend pas le nombre des années. Alphonse l'a prouvé encore une fois samedi 27 avril en gagnant son ticket pour les Super Cross Battles de "The Voice" avec une reprise d'un titre de Robert Charlebois, "Ordinaire". "Alphonse est un petit ovni, sorti d’une époque, on ne sait pas laquelle. À 17 ans, il chante Brel comme Jacques Brel, je me suis demandée s’il n’avait pas un petit-fils qu’on nous aurait caché. C’était assez troublant", a admis Zazie avant la prestation de son protégé.

Face à lui, Clément Serra a repris sa chanson préférée, "La Corrida", de Francis Cabrel. Le sympathique professeur de 27 ans avait livré une version planante "YMCA" aux auditions à l’aveugle. "Bravo Alphonse, chaque fois, tu m’étonnes. Clément, je ne devrais pas le dire, ce n’est pas bien pour les autres, mais tu es un peu mon petit chouchou cette année", a admis Bigflo. "On est de la même génération. Tu viens du Sud aussi, tu chantes pour tes élèves".

Zazie a, elle, été très touchée par la prestation de son talent. "Je n’ai pas trop l’habitude de redire l’âge des talents, parce qu’on s’en fiche, on ne juge pas un âge, mais tu as 17 ans et une interprétation de quelqu’un qui aurait eu beaucoup d’expérience dans la vie. (...) Et puis il y a aussi des progrès techniques, c’était peut-être là où il fallait aller un peu plus fort. Et c’est ce que tu as fait, tu t’es mis en danger". Le public a été sensible à l'univers du jeune homme pour qui il a voté à 69 %.