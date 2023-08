VIDÉO – "The Voice Kids" : cette battle va donner un coup de jeune au "Coup de vieux" de BigFlo et Oli

Rien que leur arrivée sur scène a fait forte impression. "C’est l’équipe de re-sta !", s’amuse Slimane à propos du trio formé par son camarade Kendji Girac. Ilyana, Zoé et Tahys prennent pleine possession des battles de "The Voice Kids" avec une reprise de BigFlo et Oli qui a de quoi mettre un "Coup de vieux" aux frères toulousains, coachs chez les adultes la saison dernière. C’est avec ce titre que les trois jeunes talents défendront mardi 15 août leur place dans l’aventure. Seul l’un d’eux accédera à la demi-finale après leur passage devant les coachs.