VIDÉO – "The Voice Kids" : vous n’êtes pas prêts pour la douce battle de Maélys, Esteban et Léandro

C’est déjà l’heure des battles dans "The Voice Kids" ! Après l’étape des auditions à l’aveugle, les jeunes talents sélectionnés se retrouvent par deux ou par trois pour interpréter la même chanson. Avec à l’issue de leur prestation, un seul billet pour la demi-finale. Un moment forcément plus déchirant que chez les adultes pour des artistes en herbe souvent hauts comme trois pommes. Slimane a décidé de former "un trio qui a vachement de cœur" avec Maélys, Esteban et Leandro.