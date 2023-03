"Ma voix est une voix de papa" : Charles bouleverse les coachs de "The Voice" en chantant pour son fils malade

C'est une histoire très touchante. Ce samedi, les coachs de "The Voice" feront la connaissance de Charles, un commercial dans l'événementiel âgé de 35 ans. Accompagné de sa femme, il a tenté sa chance aux auditions à l'aveugle avec le titre "Fais-moi une place", de Julien Clerc. Une chanson qu'il dédie à son petit garçon Lucien, atteint du syndrome de Brown-Vialetto-Van Laere. Une maladie neurologique qui se caractérise par une paralysie d’origine cérébrale progressive associée à une surdité neurosensorielle.

"Ma vie n'est pas un long fleuve tranquille", a expliqué le père de famille dans son portrait dévoilé en avant-première. "Lucien a une maladie très rare. A 3 ans, il a perdu l'audition, il ne parle plus, il est mal voyant et il a du mal à se déplacer. Ce n'est pas facile, mais on fait de notre mieux avec ma femme pour lui donner la meilleure vie possible", poursuit Charles qui a créé l'association La petite bulle de Lulu.