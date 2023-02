VIDÉO - "The Voice" : vous n’avez jamais entendu "Le petit bonhomme en mousse" comme ça

Tout au long de la prestation du groupe niçois Tenortonik, Amel Bent, BigFlo et Oli, Vianney et Zazie se lancent des regards interrogateurs. Car si tous s'accordent sur la puissance de la proposition, le choix de la chanson les déstabilise quelque peu. On ne compte plus les "Ça chante, quoi !" lancés par les coachs. Mais aucun fauteuil ne bouge, éliminant de fait le trio composé de Franck, le pianiste à l’origine de l’arrangement, le tailleur de pierres Valentin et Gilles le moustachu qui présente ses camardes avec humour.