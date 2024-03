"The Voice" : Julien Kela provoque une bataille féroce entre les coachs

Âgé de 34 ans, ce père de famille a ravi les coachs avec sa reprise de "A song for you", de Donny Hathaway. "Tu es un des meilleurs chanteurs qu’on a entendus depuis qu’on a commencé cette saison", a estimé Mika. Retrouvez toutes les prestations de "The Voice" en streaming sur TF1+.

Sa performance lui a valu une standing ovation. Et quatre fauteuils retournés. Julien Kela a fait vibrer les coachs ce samedi en reprenant "A song for you", de Donny Hathaway, aux auditions à l'aveugle. Âgé de 34 ans, ce père de famille qui travaille dans l'animation de mariages et d'anniversaires, a eu envie de montrer à ses deux petites filles que dans la vie, tout est possible. "J’ai envie que mes filles soient fières. Je suis là pour tout lâcher et être moi", a expliqué le chanteur avant d'entrer sur scène et faire l'unanimité.

"Qui es-tu ? Qu’est-ce qui t’a amené à chanter comme ça ?", lui a demandé Mika, bluffé. "À la base, je rappais et j’ai commencé à aller au karaoké avec des amis, et on s'est mis à m’applaudir", a expliqué le talent alors que Bigflo & Oli ramenaient le chanteur libano-anglais vers son fauteuil. "On est la brigade anti-serpent !", s'est amusé Oli en référence au pouvoir de persuasion du chanteur.

Tu es un grand artiste qui est né sur scène ce soir Oli

Et comme si ça ne suffisait pas, Mika s’est fait bloquer par Zazie. "Qui l'a fait ?", a hurlé le musicien dépité. "Tu es un des meilleurs chanteurs qu’on a entendus depuis qu’on a commencé cette saison, et je suis complètement dégoûté de ne plus être dans l’aventure avec toi", a admis le coach avant de céder la parole à ses camarades.

"Tu nous as mis une tarte. Au début, tu as été un peu scolaire, mais quand on s’est retournés, ça a décuplé ta force. Tu fais partie des gars qui pourraient gagner 'The Voice'", a estimé Bigflo. "Quand un mec est fort et qu’il ne s’en rend même pas compte, il n’y a pas de question d’ego. Tu es juste un grand artiste qui est né sur scène ce soir", a renchéri Oli.

"Moi, j’ai entendu un perfectionniste jusqu’au bout des ongles, et puis, ton timbre de voix… J’espère que tu es venu ici pour progresser et pour avancer. Moi, j'y crois, et je sais qu’on n'a encore rien vu", a lancé pour sa part Vianney.

Quant à Zazie, elle a eu du mal à contenir son émotion. "Tu peux faire des ponts et chanter ce dont on a besoin en ce moment : la tendresse, l’amour, la fraternité. Ça me plairait beaucoup d’explorer ça. Et je pense que tu peux être un énorme porte-drapeau". Bouleversé par tous ces mots, Julien Kela a décidé de rejoindre l’équipe de Vianney, le premier coach à s'être retourné.