"The Voice" : l'influenceuse Ophenya fait passer un message contre le harcèlement scolaire

Inscrite par sa communauté, Ophenya tentait sa chance ce samedi aux auditions à l'aveugle de "The Voice". Pas retenue, elle est parvenue malgré tout à faire passer un message contre le harcèlement scolaire dont elle a été victime. Retrouvez toutes les prestations de "The Voice" en streaming sur TF1+.

Elle se définit comme "une créatrice de souvenirs". L'influenceuse Ophenya se souviendra longtemps de son passage dans "The Voice". Inscrite par sa communauté, la jeune femme, suivie par 4,9 millions d'abonnés sur TikTok et plus de 700.000 followers sur Instagram, faisait partie de cette nouvelle session d'auditions à l'aveugle.

"Mon contenu, c’est l’humour, les conseils et surtout la confiance en soi. Je lutte beaucoup contre le harcèlement, car j’en ai été victime quand j’étais petite. Et c’est grâce à ma communauté que j’ai repris confiance en moi", explique la jeune femme de 25 ans dans son portrait.

Un signe distinctif pour aider les victimes

Si elle rêvait de participer à "The Voice", c'est parce que la musique a joué un rôle prépondérant dans sa vie. Quand elle se faisait harceler, c’était sa seule manière de s’exprimer, car elle n’arrivait pas à verbaliser ce qui lui arrivait. Elle a donc choisi de tenter sa chance avec le titre "Un jour, je marierai un ange", de Pierre de Maere.

Malheureusement pour elle, sa prestation n’a pas convaincu les coachs. Mais elle a profité de son passage sur scène pour faire passer son message. Très engagée dans la lutte contre le harcèlement, Ophenya a lancé un signe distinctif pour que les victimes puissent alerter et appeler à l’aide. "La croix, c'est pour dire stop, on ne veut plus de harcèlement. Et le pouce horizontal, c'est le V de Victoire, car on va y arriver", a-t-elle expliqué aux coachs.

"On ne s’est pas retournés, mais on est trop content que tu aies pu faire passer ton message", a admis Bigflo, tandis qu'Oli a tenu à lui glisser quelques conseils avant qu’elle ne quitte la scène. "C’était cool, mais on sentait trop le stress. Ta copie était un peu trop parfaite, ça manquait un peu d’âme. Mais tu sais que tu chantes bien, sinon tu n’aurais pas passé des castings. Peut-être qu’un jour, si tu as tes propres paroles, tu pourras aller plus loin dans ce que tu racontes", a conclu le chanteur.