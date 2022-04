"Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?" : ils reviennent

Le couple Verneuil avait déjà du mal à supporter ses gendres, mais voici qu'il est entouré de toutes les belles-familles. Pour le troisième volet de cette franchise, le casting a été multiplié par deux. "On a trouvé des copains de notre âge. On a toujours nos jeunes à côté de nous, mais on a enfin rencontré des gens de notre âge", explique Chantal Lauby. "Et ce n'est pas mieux, mais il faut quand même se les coltiner tous", rajoute Christian Clavier.