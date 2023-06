VIDÉO - "Qui a fait un truc pareil ?" : Slimane bloqué d’entrée dans "The Voice Kids"

"Sa grand-mère dit qu'elle vit l’amour comme si elle l’avait déjà vécu", indique la mère de Lucie à Nikos Aliagas. À l'issue de sa prestation, les quatre coachs sont debout. "Je n’en reviens pas du spectacle auquel je viens d’assister, de ta voix, de cette maturité (...). On manque de mots. En général, je n’en manque pas", lui dit Nolwenn Leroy. Patrick Fiori a lui "rarement entendu une voix aussi délicate" qui a "beaucoup d’élégance". Slimane félicite d'emblée la pré-ado. "Si tu as choisi cette chanson, c’est qu’à mon avis tu as envie de créer, d’être le personnage principal des histoires que tu vas raconter parce que tu es une vraie artiste toi, vraiment. Et je te veux dans mon équipe hein !", lance-t-il.