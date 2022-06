Qui est Reed Brody, le "chasseur de dictateur" ?

Le troisième épisode : il s'intéresse au Tchad et au cas du dictateur Hissène Habré. Il arrive ainsi à s'infiltrer dans une bâtisse abandonnée pour mettre la main sur des archives secrètes. Ce long combat dit de la ténacité de Reed Brody. En effet, il a fallu plus de quinze ans pour que Hissène Habré soit jugé et finalement condamné à perpétuité pour crime contre l'humanité.