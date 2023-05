Qui est Ruben Östlund, le président du jury du 76ème Festival de Cannes ?

Après son séjour à Cannes, Ruben Östlund se remettra au travail sur son prochain long-métrage. "Mon film s’appellera The Entertainement System is Down et il aura lieu durant un vol long-courrier", révélait-il à TF1info lors de la sortie de Sans Filtre. "Peu après le décollage, les passagers apprennent que tous les dispositifs digitaux avec lesquels ils ont l’habitude de se divertir sont en panne. Et j’ai envie de regarder comment nous, les humains, nous nous comportons face à une telle situation."