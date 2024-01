VIDÉO - Raconter sept siècles de peinture en deux heures : le drôle de défi du critique d'art Hector Obalk

Un critique d'art a relevé un défi fou, celui de résumer l'histoire de la peinture en deux heures. Une performance dont il a fait un spectacle. Une sorte de One Man Show qui a déjà conquis des milliers de spectateurs depuis sa création en 2019.

Seul avec son mur d'images de huit mètres de haut, il est ultra-décontracté. Hector Obalk a dédié son One Man Show à l'histoire de la peinture avec un pari audacieux, celui de tout raconter en moins de deux heures. Il s'agit d'une approche très personnelle qui repose sur la conception d'un curieux assemblage. Dans son œuvre, unique, figurent juxtaposés les grands peintres, soit 500 tableaux pour embrasser sept siècles de peinture de manière chronologique.

Ce survol est possible parce qu'il est d'abord le fruit d'une exploration en détails, avec une base de données qui additionne près de 12.000 œuvres. Ce sont des photos en très haute définition prises dans les plus grands musées du monde, ces vingt-cinq dernières années et qui permettent à Hector Obalk, aujourd'hui, son approche unique.

Quand il rejoint la scène, le public attend de lui d'emblée son ton décalé. Seulement, entre deux plaisanteries, Hector Obalk conduit aussi notre regard en organisant des matchs, Manet contre Chardin, par exemple. Il peut passer aussi un long moment sur un tableau, plus de cinq minutes consacrées au triptyque de l'Agneau mystique du flamand Van Eyck, pour pointer un seul visage souriant ou au loin un nombre incalculable d'églises. Des moments qui l'obligent à survoler plus rapidement d'autres périodes, mais avec la garantie d'un spectacle sans ennui, à découvrir dans la vidéo en tête de cet article.