VIDÉO - Ramzy Bedia raconte son "coup de foudre intellectuel" avec Éric Judor dans "Sept à Huit"

Très loin du monde de la comédie, Ramzy est à cette période vendeur de vêtements chez Gap, quand Éric Judor est logisticien chez Bouygues. Mais leur rencontre leur fait à tous deux l'effet d'un "coup de foudre intellectuel".

"Je n'ai jamais autant ri de ma vie avec un mec, j'ai encore ce souvenir d'être allongé sur le trottoir à ne plus pouvoir respirer tellement il me faisait rire", témoigne Ramzy, "je me suis dit 'je connais ce mec depuis une heure et je n'ai jamais vécu ça de ma vie', et on ne s'est jamais plus quittés".