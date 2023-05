Ramzy, faire rire pour être aimé

Il a un regard terriblement espiègle, qui vous attrape, vous scanne et capte aussitôt ce qui vous amusera. Faire rire pour se faire aimer, c’est le mantra de la vie de Ramzy Bédia, car c’est le rire qui lui a permis de surmonter humiliations et galères. Ramzy a le culte du rire depuis sa plus tendre enfance.