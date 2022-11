Raymond Devos aurait eu 100 ans : 10 citations du maître de l’humour absurde

Clown, poète, musicien... Raymond Devos a été pendant plus de 50 ans sur scène un artiste total et un bon vivant. "Il fait partie des gens qui disent tout le temps : 'ne te décourage jamais, garde confiance, ose être toi-même', ça c'est cadeau à dire à des jeunes", souligne Catherine Dolto, la présidente de la Fondation Raymond Devos. L'humoriste utilisait aussi son vécu pour faire rire.

Il venait ainsi d'une famille désargentée et s'amusait à dire : "j'ai commencé par la faim". Lui qui s'est arrêté au certificat d'études et enseignait dans les écoles. Dans un de ses sketchs, "Le millefeuille", il ajoutait : "Dès que je me suis senti le ventre creux, j'ai compris que la fin était proche. Je suis rentré chez moi et j'ai écrit : 'Le commencement de la faim'". C'était quelqu'un qui était également capable de faire des sketchs à partir du mot "rien".