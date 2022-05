Régine, disparition de la reine de la nuit

La boule à facettes l'emmène bientôt sous les projecteurs. Escortée par son ami Gainsbourg, qui en 1965, sort de sa poche "Les Petits Papiers". Le succès est très populaire. Les plus grands paroliers la courtisent pour être dans ces petits papiers. Et c'est tout le showbiz que Régine continue d'abreuver et de chouchouter. Son répertoire est une bible, ses soirées sacrées.