Nager avec une sirène, embrasser le crâne de Barthez... Ces enfants malades ont réalisé leur rêve

Beaucoup d'enfants malades rêvent aussi de rencontrer des footballeurs. Que ce soit des joueurs du PSG, de l'OM, ou même de l'équipe de France, ils acceptent régulièrement de passer un moment avec leurs petits fans. L'une des rencontres qui a marqué Matthieu Jeanningros était avec Fabien Barthez : "Un petit prince voulait absolument rencontrer le gardien de but, et surtout, embrasser son crâne chauve ! On a trouvé ça vraiment drôle et original comme rêve ! Fabien Barthez a accepté, a joué avec lui et lui a même donné ses gants. C'était un moment unique parce que ce garçon était très marqué par la maladie physiquement".

"Plus tard, sa mère nous a appelé. Alors qu'il était habituellement isolé par ses camarades du fait de sa maladie, depuis la rencontre avec Fabien Barthez, il était devenu la star de l'école et avait réussi à se faire des amis. Avec les bénévoles, on était émus", dévoile le responsable. Des bénévoles très impliqués lors des rencontres et "Jours de rêve'". L'association Petits Princes en recherche régulièrement de nouveaux, prêts à soutenir les enfants malades et pouvant être disponible deux jours par semaine.