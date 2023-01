"On s'est beaucoup, beaucoup engueulé" : l'interview de l'irréductible duo Lellouche-Canet sur TF1

Qui dit "Astérix et Obélix" dit forcément casting incroyable. Guillaume Canet n'a pas dérogé à la règle, avec une distribution de choix. Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Angèle, mais aussi des personnalités totalement inattendues, à l'image de Zlatan Ibrahimovic. Le footballeur "connaissait très bien les personnages, il avait lu les BD depuis sa tendre enfance, il connaissait ça très, très bien, même en Suède, vous voyez !", explique Guillaume Canet dans la vidéo en tête de cet article, sur le plateau du 20H d'Anne-Claire Coudray. Lui-même s'est d'ailleurs prêté au jeu, puisqu'il incarne le rôle d'Astérix. Un rôle d'acteur en plus de sa casquette de réalisateur. "Je ne voulais pas faire les deux, parce que ça me paraissait être assez énorme d'être devant et derrière la caméra (...) J'étais très heureux de le faire au final, surtout de le faire avec Gilles, nous retrouver tous les deux, c'était une belle aventure", explique le réalisateur.