"Le Face-à-Face : Eric Zemmour-Valérie Pécresse" : record historique d'audience pour LCI

C'était un duel attendu. "Le Face-à-Face" entre Eric Zemmour et Valérie Pécresse a permis à LCI de réaliser un record d'audience historique depuis sa création. Diffusé ce jeudi 10 mars, le débat entre les deux candidats à la présidentielle était codiffusé par TF1 et LCI. La première partie du programme a été diffusée simultanément sur TF1 et LCI, puis à partir de 20h45 et jusqu'à 21h40, la chaîne d'information a pris le relais seule.

Sur la totalité du débat, LCI a enregistré 1,1 million de téléspectateurs, pour une part d'audience de 4,7%, avec un pic d’audience de 1,5 million de fidèles à 21 h 03. Un record pour LCI qui se positionne sixième chaîne nationale et deuxième chaîne de la TNT la plus suivie. Dans le détail, le début de la jouxte musclée sur TF1 a attiré 5,06 millions de téléspectateurs, soit 21,4% du public ; tandis que sur LCI ils étaient 500.000 fidèles, soit 2,1% des individus de quatre ans et plus entre 20h20 et 20h45.