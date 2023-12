"J’ai des molécules d’Emmanuel Macron sur ma main" : les élèves de la "Star Academy" ont chanté à l’Élysée

Les huit élèves encore en lice à la Star Academy ont été invités à se produire lors de l'Arbre de Noël de l'Elysée mercredi. Une escapade au cours de laquelle ils ont pu mesurer leur popularité auprès de leur (très) jeune public. Mais aussi faire la connaissance du couple Macron, visiblement ravi d'accueillir Axel, Clara, Lénie & co.

C’était la surprise du chef… de l’État. À quelques heures d’un prime décisif, les huit élèves encore en lice de la Star Academy ont été invités mercredi à se produire pour l’Arbre Noël de l’Élysée. Après avoir rejoint à Paris à bord de leur bus aux couleurs de l’émission, Axel et ses camarades descendent la plus belle avenue du monde sur l’air du tube mythique de Joe Dassin, "Les Champs-Élysées". Amusée, la joyeuse bande salue une employée de bureau qui leur fait de grands gestes depuis son balcon, le téléphone collé à l’oreille. Jusqu’au moment où Clara réalise qu’il s’agit… de sa propre sœur Sarah !

Arrivés au palais présidentiel, les pensionnaires de Dammarie-les-Lys découvrent les dorures de la salle des fêtes, ébahis. "Notre château est très beau", avoue Clara. "Mais la déco d’ici est quand même très sympa. Surtout moi c’est les lustres qui me choquent. Il n’y en a pas ni un, ni deux, ni trois. Il y en a 25". Pour Pierre, qui tapait le bœuf avec ses potes dans sa chambre d’étudiant à Caen il y a encore quelques semaines, c’est l’hallucination complète. "On se retrouve invités à l’Élysée comme si on était des invités de marque… Je me demande ce que je fais ici !".

Star Academy 2023 - Une sortie scolaire pas comme les autres… Direction l’Elysée ! Source : Star Academy

La mission, c’est la répétitrice Lucie Bernardoni qui l’annonce : un concert de trois chansons pour les enfants des associations reçus par Emmanuel et Brigitte Macron. Au menu : "La Même" de Gims et Vianney, "I’m still standing" d’Elton John et l’hymne la saison, "J’irai au bout de mes rêves" de Jean-Jacques Goldman. Alors qu’ils commencent à se répartir les rôles sous l’impulsion d’Axel, visiblement inspiré par sa pige sur la scène du "Roi Lion", les élèves reçoivent la visite de la Première dame en personne. "Elle est belle, j’adore la veste", murmure l’un d’entre eux off caméra.

"Le président est en top forme", prévient Brigitte Macron avant se faire communiquer la setlist du jour. "'I’m still standing', je sais qu’il connaît", avoue-t-elle avant d’emmener les candidats sous le charme visiter son bureau. "J’ai un peu rangé parce que je savais que j’allais vous voir", jure-t-elle, avant de se transformer en guide des Journées du patrimoine. "La tapisserie, elle est très historique. Donc si un jour, on l’enlève, elle ira dans un musée."

Star Academy 2023 - Rencontre avec Brigitte Macron : les académiciens intimidés ! Source : Star Academy

Des étoiles pleins les yeux, nos Académiciens sont conquis. "Madame Brigitte Macron nous fait sentir comme à la maison", savoure Lénie la benjamine. "Elle est hyper cool, elle nous parle comme à des gens normaux alors qu’elle a une fonction de ouf", s’enthousiasme Axel. Avant de monter sur scène, les élèves sont présentés à leurs petits spectateurs du jour. Choquée, l’une d’entre eux tombe dans les bras de Clara avant de recevoir un câlin collectif. Elle s’en souviendra toute sa vie.

Sur la scène de l’Élysée, les huit élèves déroulent les tubes sans encombre. En retrait, Brigitte Macron murmure les paroles de "La Même". Mais où est passé Emmanuel ? Le président attend les rappels pour faire son entrée en scène et reçoit une ovation sans faille. "Vous avez régalé les enfants", assure-t-il en prenant le temps de saluer chacun de ses invités les yeux dans les yeux. "J’ai des molécules d’Emmanuel Macron sur ma main", commentera plus tard Lénie, sous le choc.

L’escapade élyséenne déjà terminée, il est temps de rentrer à Dammarie-les-Lys. "On a kiffé et ça donne vraiment envie de faire la tournée", confie Axel. Vendredi soir, pourtant, l’un ou l’une d’entre eux sera éliminé et devra renoncer à partir sur les routes avec ses camarades. Un véritable crève-cœur, pour eux comme pour les téléspectateurs. Les Macron seront-ils devant leur poste ?