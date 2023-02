VIDÉO - "Je peux faire peur, j'assume" : Aya Nakamura sans filtre dans "Quotidien"

Si son album comporte autant de chansons d'amour, c'est parce qu'Aya est, d'après elle, une grande amoureuse ("Je suis une femme qui vit pour l'amour"). Mais quand on est connue, c'est plus simple ou pas, l'amour ? "C'est un peu plus compliqué, il faut plus filtrer", admet la chanteuse, empêtrée dans une affaire de violences conjugales envers son ancien conjoint, Vladimir Boudnikoff. "Quand on est une femme qui a de la notoriété et de l'argent, ça peut vite faire sentir un homme inférieur. Je peux faire peur, j'assume, c'est compliqué de trouver un homme avec qui passer ma vie", a-t-elle admis avec sincérité.