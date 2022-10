VIDÉO - "Qu'on lui foute la paix" : Emmanuelle Seigner défend son mari Roman Polanski dans "Sept à Huit"

Un évènement qu'il faut selon elle replacer dans le contexte d'une "époque très permissive". "Le rapport à l'âge a beaucoup changé depuis", poursuit la comédienne de 56 ans, mariée depuis plus de trente ans au cinéaste multi-récompensé, avec qui elle a deux enfants. "On n'est pas obligé d'applaudir cette époque, mais c'était comme ça", insiste-t-elle.

Pour éviter un procès public à la jeune fille, le procureur de l'époque avait abandonné les accusations les plus graves, demandant en contrepartie à Roman Polanski de reconnaître avoir eu une relation sexuelle avec une mineure. Après 42 jours passés en prison, le réalisateur avait finalement quitté les États-Unis lorsqu'un juge semblait sur le point de revenir sur l'accord, pour le condamner à plusieurs années de prison. "C'était tellement effrayant et tellement malhonnête, il a fui l'injustice en fait", plaide sa femme, qui craint toujours qu'il soit extradé vers les États-Unis.

Samantha Gailey, de son côté, a publiquement pardonné à Roman Polanski en 1997. "Ils ont vraiment de très bonnes relations depuis (... ) Elle n'en peut plus de ce statut de victime, je pense qu'elle n'a pas du tout envie de ça", assure Emmanuelle Seigner. Elle affirme aussi qu'un témoignage d'un ancien procureur de cette affaire, dont la confidentialité a été levée cet été, prouverait que la justice n'a pas respecté un accord conclu avec le réalisateur. Le contenu exact de la prise de parole n'a toutefois pas été communiqué, et l'actuel procureur du comté de Los Angeles a insisté sur le fait que le cinéaste "reste un fugitif" et "devrait se rendre à la justice pour être condamné par le tribunal supérieur" de son comté.