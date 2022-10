VIDÉO - "J'ai mal tout le temps" : Serge Lama se confie sur l'arrêt de sa carrière dans "Sept à Huit"

Oui, mais voilà, lors de sa dernière tournée, Serge Lama est "tombé quelques fois". "Je me suis dit 'maintenant, tu as 77, 78 ans, qu'est-ce que tu veux aller faire sur scène ? Pourquoi ? et pour quelle raison ? Je me suis regardé en face", avoue-t-il. "Je pense qu'un homme de 80 ans, c'est ridicule sur une scène, ça n'a rien à y faire. C'est une décision que j'ai prise à la fois parce que je ne peux plus et que je ne veux plus", martèle-t-il. Mais cet au revoir ne se fait pas sans un pincement au cœur : "C'est une forme de fin de vie".