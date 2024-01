VIDÉO - "Je n'ai toujours pas accepté sa mort" : Nathalie Marquay se confie sur la disparition de Jean-Pierre Pernaut

Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut, l'ancien présentateur du 13H de TF1, disparaissait. Sa femme Nathalie Marquay-Pernaut publie un livre intitulé "Un signe de toi". Face à Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" ce dimanche 14 janvier, elle est revenue sur le combat de son mari contre la maladie et sur le jour de sa mort, le plus dur de sa vie.

Elle l'avait veillé nuit et jour, durant les trois semaines qui ont précédé son décès, en mars 2022. Mais Nathalie Marquay-Pernaut n'a rien pu faire face à la maladie de son mari, l'iconique présentateur du 13h de TF1. Depuis, l'ancienne Miss France assure ressentir sa présence à ses côtés. Elle s'en est confiée dans un livre, Un signe de toi, publié le 4 janvier aux Éditions Trédaniel. Mais aussi ce dimanche à Audrey Crespo-Mara, dans le portrait de la semaine de "Sept à Huit", une interview à retrouver en intégralité ci-dessus.

Pourtant, deux ans auparavant, le champ des possibles est encore immense. Car lorsque l'épidémie de Covid débarque en France, Nathalie sent qu'il est temps pour son mari de lever le pied et de tourner la page du 13H. Un premier cancer de la prostate l'avait affaibli, il fallait désormais profiter de la vie et de la famille. "Chaque fois, je lui disais : 'ce serait bien, tu commences à avoir l'âge, faudrait prendre ta retraite, faut profiter'. Et après, il m'a dit : 'Tu as raison, je commence à vieillir, à être fatigué, à être essoufflé", raconte-t-elle.

Il avait l'impression qu'il ne pourrait pas mourir, qu'il ne pourrait pas me quitter, que c'était pas possible. Nathalie Marquay-Pernaut

Après avoir été le visage du journal télévisé de TF1 pendant près de 33 ans, Jean-Pierre Pernaut prend donc sa retraite fin 2020. Mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. "Quatre ou cinq mois après, on nous a annoncé que Jean-Pierre souffrait d'un cancer du poumon. Ça a été un choc violent, on s'est dit : 'ce n'est pas possible'", se souvient Nathalie. Opéré une première fois dans le courant de l'été, un deuxième couperet vient assombrir la rentrée. "L'autre poumon a été touché d'une grosseur plus importante que le premier", lâche l'ancienne Miss France. "Mais là, on ne peut pas opérer parce qu'il a la moitié d'un poumon en moins, un emphysème, trois stents au cœur", précise-t-elle, tout en assurant que Jean-Pierre reste combatif. "Il avait l'impression qu'il ne pourrait pas mourir, qu'il ne pourrait pas me quitter, que ce n'était pas possible. Il pensait énormément à ses proches, tout le temps, plus qu'à lui", affirme-t-elle.

Alors qu'il vit ses derniers mois sans le savoir, Jean-Pierre Pernaut fait bonne figure. Fin 2021, il préside même le jury de Miss France, mais il est très affaibli. "La respiration était saturée, il avait du mal à marcher, et il a eu cette force. C'était trop beau", souligne Nathalie, qui avoue, la larme à l'œil : "Je n'ai toujours pas accepté sa mort". D'autres signes l'inquiètent : "Il n'arrivait pas aligner des mots dans une phrase ou il disait un mot pour un autre. Il perdait beaucoup la mémoire", détaille-t-elle. Alors Jean-Pierre finit par passer une IRM qui révèle autre chose que le cancer :"un premier AVC".

Nathalie Marquay s'interroge sur l'origine de celui-ci. "En janvier 2022, il a fait un pet-scan pour les poumons et il n'y avait plus de traces de cancer. Toutefois, les médecins finissent par identifier la cause de son AVC : la valve de son cœur était abîmée. Je trouve ça bizarre parce que moins d'un mois auparavant, tout allait parfaitement bien. Du coup, j'ai des doutes. Je me demande si le vaccin anti-Covid et la radiothérapie font bon ménage, parce que, huit jours après la troisième vaccination, il a fait ses premiers AVC et thromboses sur thromboses", estime-t-elle, même si elle reconnait "qu'en aucun cas" ce n'est reconnu par la médecine.

Le treizième AVC lui sera fatal. Les médecins décident en effet de réaliser une nouvelle IRM qui se passe mal. "Je m'en voudrais toute ma vie parce que c'est la seule fois où je ne l'ai pas accompagné. Il y avait tellement de médecins autour de lui, j'ai juste pu embrasser ses pieds", explique Nathalie. C'est la dernière fois qu'elle le verra vivant, les médecins ayant plongé Jean-Pierre dans un coma artificiel pour soulager son cœur dont il ne se réveillera jamais.

Depuis, Nathalie est convaincue qu'il y a une vie après la mort et que l'âme de son mari lui envoie des signes. "J'ai mes preuves. Par exemple, à quatre heures du matin, ma télé s'allume. Donc au début, je me suis dit que je m'étais allongée sur la télécommande, mais lorsque je l'éteins, elle se rallume. Je suis sûre que c'est lui parce qu'elle s'allume sur la dernière chaîne où il a travaillé, LCI, et j'entendais un médecin qui parlait du cœur. J'ai dû aller débrancher la télé", sourit-elle, bien décidée à osciller longtemps entre ces deux mondes. "Je n'ai pas envie d'abandonner Jean-Pierre, je veux lui montrer que je suis toujours là".